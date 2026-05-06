ISIS | partono dalla Siria 4 donne e 9 bambini verso l’Australia

Quattro donne e nove bambini provenienti dalla Siria sono partiti verso l’Australia. La destinazione è confermata e il trasferimento è stato reso noto nelle ultime ore. Si attende di conoscere come saranno gestiti i bambini, molti dei quali sono cresciuti nel territorio controllato dall’organizzazione. Restano ancora da definire le procedure legali che interesseranno le donne una volta arrivate nel paese.

? Cosa scoprirai Come verranno gestiti i nove bambini cresciuti nel califfato?. Chi affronterà le accuse penali una volta atterrati in Australia?. Perché il governo ha deciso di negare ogni tipo di assistenza?. Quali misure di sicurezza adotterà la polizia per il loro arrivo?.? In Breve Operazione coordinata da ASIO e polizia federale iniziata nel 2015 dopo monitoraggio decennale.. Ministro Tony Burke e Primo Ministro Albanese negano assistenza ai tredici rimpatriati.. Minori riceveranno supporto psicologico mentre alcune donne rischiano arresto immediato all'arrivo.. Jonathon Duniam critica il governo per i rischi alla sicurezza nazionale.. Quattro donne australiane e nove bambini legati all’ISIS iniziano il viaggio verso l’Australia questo giovedì tramite voli da Doha, dopo un monitoraggio durato dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ISIS: partono dalla Siria 4 donne e 9 bambini verso l’Australia Notizie correlate Siria: Evacuazione di Al Hol, il campo per famiglie Isis, verso Akhtarin. Destini incerti per oltre 5.700 persone.Il più grande campo di detenzione per familiari di combattenti dell’Isis in Siria, Al Hol, sta rapidamente svuotandosi. Dalla Siria all’Iraq. Dove vengono trasferiti i prigionieri dell’Isis dopo il ritiro delle SdfIl Comando centrale dell'esercito americano ha completato il trasferimento di circa 5. Tutti gli aggiornamenti I terroristi dell’Isis traslocano dalla Siria in Iraq, che vuole farsi giustiziaIn Iraq c’è preoccupazione per quanto accade oltre il confine siriano, dove la ritirata dei curdi ha scoperchiato il vaso di Pandora dei centri di detenzione dell’Isis. Il timore è di rivivere una ... ilfoglio.it Dalla Siria all’Iraq. Dove vengono trasferiti i prigionieri dell’Isis dopo il ritiro delle SdfDamasco. Il trasferimento di migliaia di prigionieri, trasportati in aereo dalla Siria all’Iraq a partire dalla fine del mese scorso, è sembrato a molti segnare la fine di un’epoca in cui il sostegno ... ilfoglio.it