Siria | Evacuazione di Al Hol il campo per famiglie Isis verso Akhtarin Destini incerti per oltre 5.700 persone

Il governo siriano ha avviato l’evacuazione di Al Hol, il campo per le famiglie dell’Isis, portando oltre 5.700 persone verso Akhtarin. Le operazioni si sono intensificate nelle ultime ore, con i residenti che cercano di lasciare il più presto possibile il campo in condizioni di crescente tensione. Le autorità locali hanno organizzato i trasferimenti, ma le sorti di molte famiglie rimangono ancora confuse e non si conosce quale destinazione le attenda.

Al Hol, la Fine di un Campo: Evacuazione di Massa e Destini Incerti per le Famiglie dell'Isis. Il più grande campo di detenzione per familiari di combattenti dell'Isis in Siria, Al Hol, sta rapidamente svuotandosi. Le autorità siriane hanno avviato un'operazione di evacuazione di massa verso il sito di Akhtarin, a nord di Aleppo, mentre oltre 5.700 jihadisti di 61 nazionalità, tra cui un numero significativo di europei, vengono trasferiti in Iraq. La situazione solleva profonde preoccupazioni sulla gestione di questa complessa crisi umanitaria e di sicurezza, e sul futuro di migliaia di persone, tra cui donne e bambini, legate all'organizzazione terroristica.

In Siria comincia l’evacuazione del campo di al-Hol: scomparsi migliaia di familiari di miliziani dell’IsisLe autorità siriane hanno avviato oggi l’evacuazione di migliaia di persone dal campo di al-Hol, situato nella regione nord-orientale del paese, dopo che molte famiglie sono scomparse nel caos.

Siria, scontri tra le forze curde e del governo di Damasco: “Evasi 1.500 detenuti dell’Isis”. Sdf si ritirano dal campo di al-HolIn Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.

