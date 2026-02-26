Il Comando centrale dell'esercito americano ha completato il trasferimento di circa 5.700 detenuti. Il numero di prigionieri nelle carceri siriane non si sa ancora con certezza. Intanto Baghdad ha dichiarato che saranno processati per terrorismo secondo il proprio sistema giudiziario, che prevede il ricorso alla pena di morte Trump lascia ad al Sharaa la base di al Tanf. Passaggio di testimone in Siria Damasco. Il trasferimento di migliaia di prigionieri, trasportati in aereo dalla Siria all’Iraq a partire dalla fine del mese scorso, è sembrato a molti segnare la fine di un’epoca in cui il sostegno statunitense alle Forze democratiche siriane (Sdf), guidate dai curdi, era giustificato soprattutto dal loro ruolo di principale baluardo contro una nuova insurrezione dello Stato islamico (Isis). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dalla Siria all’Iraq. Dove vengono trasferiti i prigionieri dell’Isis dopo il ritiro delle Sdf

Leggi anche: Sono iniziate in Iraq le indagini su oltre mille membri dell’ISIS trasferiti dalla Siria

Siria: forze Usa trasferiscono prigionieri Isis in IraqLe forze Usa hanno iniziato sabato a trasferire un altro gruppo di detenuti dell’ISIS dalla Siria all’Iraq.

Temi più discussi: Tre ex combattenti svizzeri dell’IS dalla Siria all’Iraq; IRAQ: RISCHIANO ABUSI I DETENUTI DELL’ISIS TRASFERITI DALLA SIRIA; Iraq. Gli Usa spostano dalla Siria 5.700 detenuti dell’Isis; Tre svizzeri combattenti dell'ISIS trasferiti dalla Siria all'Iraq.

Tre ex combattenti svizzeri dell’IS dalla Siria all’IraqAnche cittadini elvetici tra i 5’700 prigionieri traferiti dagli Stati Uniti - Il DFAE conferma e garantisce protezione consolare ... rsi.ch

Iraq. Gli Usa spostano dalla Siria 5.700 detenuti dell’IsisTra gennaio e febbraio 2026 gli Stati Uniti hanno completato il trasferimento di oltre 5.700 sospetti combattenti adulti dello Stato islamico da strutture di detenzione nel nord-est della Siria a prig ... notiziegeopolitiche.net

Impegno e disimpegno. Gli Usa in Medio Oriente tra assetto di guerra in Iran e l'addio a Siria e Iraq (di N. Boffa) x.com

Dal 6 al 9 febbraio siamo state a Tripoli, nel nord del Libano, insieme a attivist* da Libia, Libano, Siria e Iraq per un workshop sullo stato dei diritti delle donne nella regione. Da questo incontro è nato un manifesto collettivo scritto dal basso, frutto di esperienze - facebook.com facebook