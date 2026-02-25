Il ministero ha richiesto una relazione della Regione sul punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia dopo che si è deciso di mantenere aperto il reparto. La richiesta nasce dalla necessità di valutare meglio le condizioni e i servizi offerti, in vista di possibili interventi futuri. Durante un incontro a Roma, i rappresentanti regionali hanno discusso i passi da compiere per garantire la continuità dell’assistenza. La prossima mossa spetta ora alle autorità regionali.

di Marco Corsi Si è svolto lunedì scorso a Roma un doppio incontro istituzionale sul futuro del punto nascita dell’ Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini è stata ricevuta prima dal direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute e poi dal sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che ha seguito direttamente la vicenda relativa al parere negativo espresso sulla deroga richiesta dalla Regione Toscana nel 2023. Durante gli incontri romani, è emersa la disponibilità del Ministero a valutare una nuova relazione aggiornata che la Regione Toscana presenterà entro la settimana, per consentire una rivalutazione del parere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Punto nascita e deroga al ministero. Martedì il vertice tra sindaci e AslMartedì si terrà un vertice tra sindaci e Asl in Toscana per discutere della richiesta di deroga al Ministero della Salute riguardo al punto nascita di Santa Maria alla Gruccia.

Chiusura punto nascita, riunione con Giani e l'ira di Chiassai, Fiori: "Serve una soluzione in sicurezza"Le recenti riunioni tra le autorità locali, tra cui Giani e Chiassai, hanno evidenziato l’urgenza di trovare una soluzione sicura riguardo al futuro del punto nascita dell’ospedale di Santa Maria della Gruccia in Valdarno.

Argomenti discussi: Punto nascita, spiraglio al ministero: Serve una relazione della Regione; Punto nascita del Valdarno, si riapre uno spiraglio. Chiassai: Grazie al ministro Schillaci, ora la Regione invii dati reali; Punto nascita Montevarchi, Ministero sospende decisione e chiede nuova documentazione; Basso numero di parti, ma la Regione chiede il riesame: aggiornamenti sul punto nascita di Montevarchi. Oggi conferenza stampa di Giani.

Punti nascità. La priorità dev’essere garantire la sicurezzale scrivo dopo aver letto e visto in tv i servizi sul punto nascita de La Maddalena e tutto quello che ho letto mi ha riportato indietro alla mia esperienza di Direttore Sanitario e Direttore Generale ... quotidianosanita.it

Amaranto Channel. . Questione punto nascita della Gruccia. Il Ministero sospende la decisione di chiudere il punto nascita per il numero di parti inferiore al numero previsto dalla legge, e chiede nuova documentazione. #Gruccia #Nascite #Attualità #Amaran - facebook.com facebook