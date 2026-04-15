La Torino di fine Ottocento, i colori sgargianti dei costumi, una donna che combatte in un mondo che non è ancora pronto per lei. La Legge di Lidia Poët è tornata su Netflix con la terza stagione. E questa volta è quella definitiva. Sei episodi per chiudere in bellezza una delle serie italiane più amate e viste a livello internazionale. Primato importante per una produzione che ha saputo trasformare una figura storica dimenticata in un’eroina popolare capace di attraversare i confini. Il produttore Matteo Rovere, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio, non ha dubbi sulla scelta di fermarsi qui: «Abbiamo avuto il privilegio di sapere quando finire il suo arco narrativo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Legge di Lidia Poët 3 è su Netflix: sei episodi per chiudere in bellezza con Matilda De Angelis più in forma che mai

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