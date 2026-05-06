Iran-Usa Trump sospende l’operazione Project Freedom

Il Segretario di Stato ha annunciato durante una conferenza stampa che le azioni militari contro l'Iran sono state sospese. In particolare, il presidente ha deciso di fermare l’operazione chiamata Project Freedom, che prevedeva interventi militari nella regione. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con le autorità americane che hanno comunicato la fine delle operazioni militari in atto.