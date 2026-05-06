Iran-Usa Trump sospende l’operazione Project Freedom

Da tv2000.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario di Stato ha annunciato durante una conferenza stampa che le azioni militari contro l'Iran sono state sospese. In particolare, il presidente ha deciso di fermare l’operazione chiamata Project Freedom, che prevedeva interventi militari nella regione. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con le autorità americane che hanno comunicato la fine delle operazioni militari in atto.

Il Segretario di Stato Rubio, in una conferenza stampa, conferma la fine delle azioni militari in Iran. Sospese anche le operazioni nello Stretto di Hormuz. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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