Iran-Usa alta tensione nello Stretto di Hormuz Trump | Solo scaramucce

Nello Stretto di Hormuz si sono registrati nuovi scontri tra Iran e Stati Uniti, con tensioni che si sono fatte più evidenti nelle ultime ore. Donald Trump ha dichiarato che le azioni dell’Iran sono solo scaramucce e ha affermato che Teheran non ha possibilità di resistere. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le forze coinvolte mantengono un atteggiamento di massima cautela.

(Adnkronos) – "L'Iran non ha chance, dovrebbe sventolare la bandiera bianca". Donald Trump tira dritto, per il presidente degli Stati Uniti non c'è più un nemico da combattere. La guerra, però, può riprendere già questa settimana, nonostante annunci e dichiarazioni definiscano un quadro diverso. "L'operazione Epic Fury è conclusa", dice il segretario di Stato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz Notizie correlate Leggi anche: I colloqui Iran-Usa iniziano tra le minacce. Alta tensione nello Stretto di Hormuz, Khamenei: “Possiamo affondare la loro nave” Leggi anche: Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alta tensione Usa-Iran, Trump e Khamenei minacce reciproche. Cosa hanno detto; Iran-Usa, alta tensione. Trump: Aiuteremo navi ferme a Hormuz. Teheran: Atto di guerra; Alta tensione a Hormuz, guerra di Trump può riprendere. Rubio: Ecco il ruolo dell'Italia; TG5: Iran, nuove minacce Usa. Alta tensione a Hormuz Video. Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Trump: Solo scaramucceIl presidente americano: 'Teheran sa cosa non deve fare'. Rubio: 'Epic Fury è finita, la missione per aprire lo Stretto è difensiva' ... adnkronos.com Iran, Trump avverte Teheran: Senza accordo la guerra riprenderà(LaPresse) Donald Trump ha avvertito che se l'Iran non arriverà a un'intesa, la guerra riprenderà. E ha minacciato la Repubblica islamica: ... stream24.ilsole24ore.com "L'obiettivo degli Usa, in questo momento, è denuclearizzare l'Iran e riaprire lo Stretto di Hormuz, ma più in là ci sarà da fare i conti con il riassetto geopolitico dell'area del Golfo": l'analisi dell'ambasciare Giampiero Massolo, Direttore dell'Osservatorio sul Risch - facebook.com facebook Nave passa Hormuz sotto scorta, scambi di minacce tra Usa e Iran x.com