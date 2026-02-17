I colloqui Iran-Usa iniziano tra le minacce Alta tensione nello Stretto di Hormuz Khamenei | Possiamo affondare la loro nave

Il colloquio tra Stati Uniti e Iran si apre in un clima di tensione crescente, a causa delle schermaglie nel Golfo Persico. Nelle acque dello Stretto di Hormuz, le accuse si fanno più dure: Khamenei avverte che l’Iran è pronto a rispondere con azioni drastiche, come affondare una nave americana. Un episodio che evidenzia quanto la situazione sia fragile e potenzialmente esplosiva.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra iniziano con minacce incrociate. Golfo Persico e Stretto di Hormuz sono al centro delle tensioni, con la Guida Suprema, Alì Khamenei, che ha lanciato un avvertimento a Washington: "Continuano a dire che hanno inviato una portaerei verso l'Iran. Benissimo. Una portaerei è certamente un mezzo pericoloso. Ma più pericolosa della portaerei è l'arma che può farla affondare", ha detto. Mentre il comandante delle forze navali delle Guardie della rivoluzione islamica, Alireza Tangsiri, ha affermato che l'intelligence dei pasdaran sorveglia 24 ore su 24 lo Stretto di Hormuz, dal quale passano oltre 80 petroliere e navi cargo al giorno.