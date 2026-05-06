Nella notte, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione temporanea di «Project Freedom», l’operazione avviata per tutelare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Israele si prepara a condurre nuovi raid, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La decisione americana e le azioni previste da Israele si inseriscono in un quadro di tensioni crescenti nella regione.

Gli Stati Uniti congelano temporaneamente l’operazione navale nello Stretto di Hormuz ma mantengono il blocco contro i porti iraniani. Intanto Israele valuta nuovi attacchi su obiettivi strategici di Teheran mentre si moltiplicano le iniziative diplomatiche tra Washington, Cina e Paesi del Golfo. La scosa notte Donald Trump ha annunciato di aver dato il via libera a una pausa temporanea dell’operazione americana denominata «Project Freedom», il dispositivo creato per accompagnare le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha parlato di «progressi significativi» nei contatti con Teheran, spiegando che Washington valuterà se procedere verso un’intesa definitiva.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran: Trump sospende Project Freedom e Israele prepara nuovi raid

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