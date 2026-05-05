Iran Rubio | Ora c’è Project Freedom ed è un’operazione difensiva Due cacciatorpedinieri Usa superano lo Stretto di Hormuz – La diretta

Nel 67º giorno di conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, i negoziati di pace sono ancora in sospeso. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non sapere se la tregua sia ancora attiva. Nel frattempo, due cacciatorpediniere statunitensi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, mentre il senatore Rubio ha definito l’operazione attuale come difensiva, chiamandola Project Freedom.

Nel 67esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i negoziati di pace sono ancora in stallo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non poter rispondere alla domanda se la tregua sia ancora in vigore o meno. Intanto l’Iran annuncia che “Project Freedom”, il piano dell’America per riaprire Hormuz, «è già morto» e Teheran smentisce che una nave olandese che batte bandiera Usa abbia passato il blocco con l’aiuto della Marina di Washington. I prezzi del petrolio sono però oggi in calo, anche se l’intelligence Usa fa sapere che il conflitto non ha rallentato il programma nucleare iraniano. Secondo il Financial Times l’aumento delle vendite delle pompe di calore registrato in Europa è un segnale che la nuova crisi dei combustibili fossili ha innestato la domanda di tecnologie più ecologiche.🔗 Leggi su Open.online

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