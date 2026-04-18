Iran Trump | Blocco navale in vigore fino ad accordo definitivo con Teheran

Venerdì l’Iran ha annunciato di aver riaperto completamente lo Stretto di Hormuz alle navi, dopo aver precedentemente sospeso l’accesso. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che un blocco navale rimarrà in vigore fino a quando non si raggiungerà un accordo definitivo con Teheran. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra le nazioni che monitorano i movimenti marittimi nella regione.

Venerdì l’Iran ha dichiarato di aver riaperto completamente lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il blocco americano sui porti iraniani “rimarrà pienamente in vigore” fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con Washington anche sul suo programma nucleare. Trump ha imposto il blocco all’inizio di questa settimana dopo che l’Iran ha limitato il traffico attraverso lo Stretto a causa dei combattimenti in Libano, che secondo l’Iran costituivano una violazione del cessate il fuoco mediato dal Pakistan. Albania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idrante New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

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