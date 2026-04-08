L'ex presidente statunitense ha annunciato di aver raggiunto un accordo di pace con l'Iran, chiedendo di sospendere gli ultimatum e di evitare ulteriori tensioni. La comunicazione arriva in un momento di forti pressioni diplomatiche e politiche tra le due parti, con le trattative che sembrano avvicinarsi a una soluzione definitiva. La notizia ha suscitato reazioni diverse a livello internazionale, mentre le autorità coinvolte continuano a negoziare i dettagli dell’intesa.

Sull'orlo dell'Apocalisse, Donald Trump è a un passo dal raggiungere una vittoria totale sull'Iran. Dopo 24 di tensioni mai registrate prima e a 60 minuti dalla scadenza dell'ultimatum con cui aveva annunciato di stare per ridurre il Paese degli ayatollah "all'età della pietra" distruggendo centrali energetiche e infrastrutture, "cancellando una civiltà millenaria", il presidente degli Stati Uniti ottiene ciò che voleva: la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz. Teheran ha accettato le condizioni poste dalla Casa Bianca, grazie alla mediazione del Pakistan. L'ultimatum americano è stato posticipato di due settimane, ma Trump sul social Truth spiega che le parti sono "a un punto avanzato per una pace a lungo termine". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump mette in ginocchio l'Iran: "Stop all'ultimatum, vicini a un accordo di pace definitivo"

Trump mette l’Iran di fronte al bivio finale: tregua o inferno. “L’ultimatum è definitivo”“Sì”, è stata la risposta secca di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se la scadenza dell’ultimatum all’Iran domani alle...

20mila soldati per Gaza, Trump spinge la ricostruzione al Board di Pace. L’ultimatum all’Iran: «Accordo entro 10 giorni o attacchiamo» – I video«L’Iran non può avere un’arma nucleare, non ci potrebbe mai essere così la pace in Medio Oriente.

Trump minaccia l'Iran ma lavora a un piano di pace - 1mattina News 23/03/2026

Temi più discussi: Mattino Cinque: Guerra in Medioriente, le minacce di Trump per la riapertura di Hormuz Video; Voli cancellati e tariffe alle stelle: la guerra di Trump mette in ginocchio il traffico aereo; Trump festeggia gli agricoltor­i americani ma mette i piccoli proprietar­i in ginocchio; Petrolio, così la speculazione alle stelle mette in ginocchio Stati e consumatori.

Petrolio, così la speculazione alle stelle mette in ginocchio Stati e consumatoriLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Petrolio, così la speculazione alle stelle mette in ginocchio Stati e consumatori pubblicato il 7 Aprile 2026 a firma di Nicola Borzi ... ilfattoquotidiano.it

Voli cancellati e tariffe alle stelle: la guerra di Trump mette in ginocchio il traffico aereoIl carburante pesa fino al 30-40% dei costi operativi: quando il prezzo sale così rapidamente, i margini si comprimono fino a diventare insostenibili. E infatti la reazione è già in atto: meno voli, p ... globalist.it

Trump mette nero su bianco la minaccia di mettere fine a un’intera civiltà, quella iraniana. La comunità internazionale sta muta. Il Governo Meloni, anche dopo l’informativa di Crosetto, rimane sul “non condanniamo né condividiamo”, cioè su una sostanziale c - facebook.com facebook

Trump mette nero su bianco minacce genocidiarie. Nel silenzio e nell’inazione innanzitutto di quell’Europa che si vanta di essere “culla della civiltà”. Bisogna inviare subito un avviso di sfratto alle basi USA sul suolo europeo, fare tutto il possibile per fermare T x.com