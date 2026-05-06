Iran scintille sul negoziato | Accettare o guerra Trump stringe Teheran frena

In Iran, le trattative sul nucleare sono al centro di tensioni crescenti, con alcune parti che spingono verso un accordo e altre che temono il peggio. Recentemente è stato firmato un memorandum di intesa composto da 14 punti, volto a mettere fine al conflitto e a creare le basi per futuri negoziati più dettagliati. Nel frattempo, le posizioni tra le diverse fazioni si fanno più nette, con alcuni che chiedono di accettare o rischiare un escalation militare.

Un memorandum di intesa in 14 punti per porre fine alla guerra e definire un quadro di riferimento per negoziati più approfonditi sul nucleare. Sarebbe questo il documento - lungo soltanto una pagina - a cui si starebbe lavorando fra Washington e Teheran. Secondo alcune fonti citate dai media americani il memorandum prevederebbe la fine della guerra nella regione e l'inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati, che potrebbero svolgersi a Ginevra o a Islamabad. L'accordo includerebbe anche la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, che potrebbe durare 12 o 15 anni, la riapertura dello Stretto di Hormuz da ambo le parti e la revoca delle sanzioni americane a Teheran.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, scintille sul negoziato: "Accettare o guerra". Trump stringe, Teheran frena Desak AS Buka Blokade Selat Hormuz! Trump Sebut Iran Runtuh, Teheran Alami Tekanan Notizie correlate Iran, Trump: «Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg». Teheran: «Nessun negoziato da inizio guerra, solo proposte» – La direttaMentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando... Leggi anche: Trump: “Colloqui ottimi con Iran per chiudere la guerra”. Teheran frena: “Solo contatti”