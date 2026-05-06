Iran scintille sul negoziato | Accettare o guerra Trump stringe Teheran frena

Da iltempo.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, le trattative sul nucleare sono al centro di tensioni crescenti, con alcune parti che spingono verso un accordo e altre che temono il peggio. Recentemente è stato firmato un memorandum di intesa composto da 14 punti, volto a mettere fine al conflitto e a creare le basi per futuri negoziati più dettagliati. Nel frattempo, le posizioni tra le diverse fazioni si fanno più nette, con alcuni che chiedono di accettare o rischiare un escalation militare.

Un memorandum di intesa in 14 punti per porre fine alla guerra e definire un quadro di riferimento per negoziati più approfonditi sul nucleare. Sarebbe questo il documento - lungo soltanto una pagina - a cui si starebbe lavorando fra Washington e Teheran. Secondo alcune fonti citate dai media americani il memorandum prevederebbe la fine della guerra nella regione e l'inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati, che potrebbero svolgersi a Ginevra o a Islamabad. L'accordo includerebbe anche la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, che potrebbe durare 12 o 15 anni, la riapertura dello Stretto di Hormuz da ambo le parti e la revoca delle sanzioni americane a Teheran.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, scintille sul negoziato: "Accettare o guerra". Trump stringe, Teheran frena

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