Negli ultimi mesi si è assistito a un aumento di contenuti digitali provenienti dall’Iran che mirano a colpire l’ex presidente degli Stati Uniti. Tra questi, meme condivisi su piattaforme social hanno raggiunto quasi un miliardo di visualizzazioni. Inoltre, si notano video realizzati con intelligenza artificiale che raffigurano figure pubbliche in modo grottesco o satirico. Questi materiali vengono diffusi attraverso canali online con l’obiettivo di suscitare reazioni e attirare l’attenzione del pubblico.

? Cosa scoprirai Come fanno i meme iraniani a raggiungere quasi un miliardo di visualizzazioni?. Perché l'intelligenza artificiale viene usata per creare video grotteschi su Trump?. Come può la propaganda iraniana colpire l'opinione pubblica italiana tramite il cibo?. Quali rischi corre il soft power italiano davanti a questa offensiva digitale?.? In Breve 150 account iraniani hanno generato 40.000 post su X in soli cinquanta giorni.. Le visualizzazioni digitali sono impennate da 55 a 896 milioni in due mesi.. Le condivisioni dei contenuti sono balzate da 4,3 a 76 milioni tramite l'AI.. L'ambasciata in Ghana e quella in Thailandia mirano al pubblico italiano via social.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: meme e AI per colpire Trump, l’offensiva digitale su X

Trump sul missile che ha colpito una scuola in Iran

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