Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione | Stop ai dazi decisione infelice L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli Usa

Donald Trump ha pronunciato un discorso sullo Stato dell’Unione in cui ha criticato la decisione di imporre dazi commerciali, definendola “infelice”. Ha anche avvertito che l’Iran possiede missili capaci di raggiungere l’Europa e gli Stati Uniti, aumentando la tensione tra le potenze. Il suo intervento, il più lungo mai tenuto, ha durato oltre un’ora e mezza e ha affrontato temi di politica estera e sicurezza nazionale. La platea ha ascoltato in silenzio, mentre lui ha insistito sulla sua posizione.

Sicuro di sé e aggressivo, nel discorso sullo Stato dell’Unione più lungo della storia – oltre un’ora e mezza -, Donald Trump ha rispettato il copione. Davanti a Camera e Senato riuniti in seduta plenaria, il presidente degli Stati Uniti ha magnificato i suoi “successi economici” a partire dai dazi appena bocciati dalla Corte Suprema e solo alla fine ha parlato dell’altra nota dolente, la guerra fra la Russia e l’Ucraina, assicurando che l’amministrazione è al lavoro per arrivare al cessate il fuoco. Il tycoon ha quindi portato su un nuovo piano l’attrito con l’ Iran rivolgendo una nuova accusa al regime degli ayatollah: “Sta sviluppando missili in grado di colpire l’Europa e gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

Trump, il discorso più lungo per provare a convincere gli americani delusi
Attacchi ai democratici, minacce all'Iran e soprattutto difesa del lavoro fatto sull'economia, tema su cui il presidente americano sta perdendo terreno

Trump, il discorso record: ha parlato per 108 minuti
Con la popolarità nei sondaggi a picco e il rischio di perdere il controllo repubblicano della Camera dei Rappresentanti a novembre, l'obiettivo del

Trump ha annunciato durante il suo discorso sullo stato dell'Unione che il portiere della squadra maschile USA di hockey Connor Hellebuyck riceverà la Medaglia Presidenziale della Libertà per aver contribuito alla vittoria della medaglia d'oro della squadra

Trump, un discorso pensato con in mente i sondaggi e il voto di midterm. Un America solitaria, il resto del mondo ignorato. Il peso dei sondaggi sull'intervento al Congresso sullo stato dell'unione