Incendio al mercatino di Fuorigrotta | imponente colonna di fumo visibile da lontano

Un incendio si è sviluppato nel mercatino rionale di Fuorigrotta, causando una grande colonna di fumo che si vede da lontano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione ha richiamato l’attenzione dei residenti e delle persone nelle vicinanze, creando momenti di preoccupazione e disagio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un incendio di rifiuti ha colpito il mercatino rionale di Fuorigrotta, un noto quartiere di Napoli, nel primo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026. Il rogo si è sviluppato su un cumulo di cartoni e materiali di scarto accumulati nel mercato, dando vita a una densa colonna di fumo nero visibile da diverse chilometri di distanza. Sul luogo dell’incendio sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, coadiuvati dalla polizia municipale. Al comando della squadra dei vigili del fuoco, c’era il Comandante Giuseppe Paduano, il quale ha coordinato le operazioni di spegnimento con grande efficienza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Incendio al mercatino di Fuorigrotta: imponente colonna di fumo visibile da lontano. Scoppia un incendio alle porte di Bagheria, colonna di fumo visibile da lontanoPaura nel tardo pomeriggio a Bagheria per un incendio scoppiato lungo la statale 113. Incendio al mercatino di Fuorigrotta, paura tra residenti: colonna di fumo nero in cieloPaura nel pomeriggio a Napoli, dove un incendio è divampato nell’area del mercatino di Fuorigrotta, provocando una densa colonna di fumo visibile da... Contenuti utili per approfondire Incendio al mercatino di Fuorigrotta.... Temi più discussi: Incendio a Fuorigrotta, sospeso il mercato di via Metastasio; Incendio a Napoli, brucia il mercatino di Fuorigrotta; Fuoco a Fuorigrotta: che cosa sta succedendo | VIDEO; Incendio al mercatino di Fuorigrotta, paura tra i residenti: densa colonna di fumo visibile in città. Incendio al mercatino di Fuorigrotta: imponente colonna di fumo visibile da lontano.Un incendio di rifiuti ha colpito il mercatino rionale di Fuorigrotta, un noto quartiere di Napoli, nel primo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026. Il rogo si è sviluppato su un cumulo di cartoni e mate ... napolipiu.com Incendio al mercatino di Fuorigrotta, paura e disagi: nube visibile in tutta la cittàIn fiamme un’area di mille metri quadrati in via Metastasio a Fuorigrotta. «Un incendio ordinario» per i vigili del fuoco del comandante Giuseppe Paduano ... ilmattino.it Incendio a #Fonni: Vigili del Fuoco in azione nello stabile comunale. Si sospetta un problema di natura elettrica - facebook.com facebook Bloccati sul balcone da un #incendio, salvati dai #vigilidelfuoco. L’intervento stanotte a Oleggio, in provincia di #Novara #6marzo x.com