In Iran, il numero di esecuzioni ha registrato un aumento del 68% rispetto all’anno precedente. Sei prigionieri sono stati messi a morte, attirando l’attenzione sull’atteggiamento del regime nei confronti della repressione. Le autorità hanno portato avanti queste esecuzioni in un periodo in cui le tensioni interne sono cresciute, senza fornire dettagli sui reati o sui processi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le organizzazioni internazionali per i diritti umani.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i sei prigionieri a sfidare il regime prima di morire?. Perché le esecuzioni in Iran sono aumentate del 68% in un anno?. Quali prove sulle armi nucleari ha raccolto la Resistenza iraniana?. Come può il piano di Maryam Rajavi cambiare il futuro del Paese?.? In Breve Esecuzioni nel 2025 superano le 2000 unità con un incremento del 68%. Sei prigionieri del movimento MekPmoi giustiziati tra fine marzo e inizio aprile 2026. Vahid Bani Amerian e altri cinque oppositori mostrano foto di Maryam Rajavi. Intelligence della Resistenza ha rivelato programmi nucleari segreti a Natanz e Arak. Nel 2025 l’Iran ha registrato oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, le esecuzioni volano del 68%: l’eroismo dei sei prigionieri

Gli ORRORI delle esecuzioni dell'Ayatollah Khomeini (Immagini Forti)

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