Il presidente degli Stati Uniti ha espresso condanna per l’esecuzione di tre manifestanti da parte dell’Iran, definendola “terribile”. Ha inoltre commentato sulla questione di Hormuz, sottolineando che chi utilizza lo stretto dovrebbe contribuire ad assicurare che rimanga aperto. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra i due paesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump condanna l’esecuzione di tre manifestanti da parte dell’Iran. Alla domanda di un giornalista sull’esecuzione di tre uomini accusati di violenza durante le proteste antigovernative in Iran, Trump ha detto che è stata “terribile”. “Questi sono delinquenti, animali e persone orribili”, ha detto Trump mentre lasciava la Casa Bianca. “Non possiamo colpire nessuno più duramente di quanto li abbiamo colpiti noi. Ma non sono sorpreso, hanno giustiziato tre giovani per aver protestato”. A Trump è stato anche chiesto dei piani per far sì che le forze statunitensi attacchino ulteriormente l’isola di Kharg nel Golfo Persico, che è vitale per la rete petrolifera iraniana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump condanna le esecuzioni: "Terribile". E su Hormuz: "Chi lo usa dovrebbe aiutarci a tenerlo aperto"

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