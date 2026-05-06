Un rappresentante degli Stati Uniti ha stimato che il blocco dello Stretto di Hormuz comporta all’Iran una perdita di circa 500 milioni di dollari al giorno in entrate derivanti dall’export di petrolio. La cifra è stata riportata in un contesto in cui si discute dell’impatto economico delle misure adottate. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente questa stima.

Il blocco dello Stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti? Costa 500 milioni di dollari in mancati ricavi per l’export di petrolio da parte dell’Iran. Parola di Marco Rubio, Segretario di Stato Usa che ieri ha parlato commentando le prospettive diplomatiche della mediazione del Pakistan tra Washington e Teheran e del possibile futuro della regione mediorientale, in bilico mentre il limbo tra “non guerra” e “non pace” continua a essere presente nell’area del Golfo. Rubio ha detto che nello Stretto di Hormuz ove l’Iran ha imposto un sostanziale controllo prima che gli Usa, il 12 aprile, lanciassero la chiusura, dall’esterno, della strategica via d’acqua tra Golfo Persico e Oceano Indiano non è più in corso l’Operazione “Epic Fury” ordinata il 28 febbraio dal presidente Donald Trump.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, i conti esagerati di Rubio sul costo del blocco di Hormuz per Teheran

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