Secondo alcune fonti, l'Iran avrebbe avanzato una proposta per negoziare sul programma nucleare, dopo aver annunciato l'apertura dello Stretto di Hormuz e la revoca di alcune restrizioni economiche. Contestualmente, un rappresentante del governo iraniano ha incontrato un collega di alto livello di un altro paese, mentre le tensioni nel Golfo Persico continuano ad alimentare l'attenzione internazionale sulla regione.

L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l’avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva. Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani. “La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido”, osserva Axios. La testimonianza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel processo a suo carico per frode e corruzione, prevista per oggi dopo una pausa di due mesi del processo a causa della guerra contro l’Iran, è stata annullata per motivi di sicurezza su richiesta del suo avvocato Amit Hadad.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran-Usa, media: “Teheran propone negoziati sul nucleare dopo apertura di Hormuz e revoca del blocco”. Il ministro Araghchi incontra Putin

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