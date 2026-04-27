Secondo fonti di stampa, Teheran ha presentato una nuova proposta riguardante le negoziazioni sul programma nucleare, che includerebbe l'apertura dello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni economiche. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha incontrato recentemente il collega russo in un incontro ufficiale. Le parti coinvolte monitorano con attenzione gli sviluppi, mentre si cerca di trovare un accordo sulla questione.

L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l’avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva. Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani. “La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido”, osserva Axios. L’incontro con Putin “sarà una buona opportunità per discutere gli sviluppi della guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi al suo arrivo a San Pietroburgo, secondo quanto riportato da Al-Jazeera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran-Usa, media: “Nuova proposta di Teheran. Negoziati sul nucleare dopo apertura di Hormuz e revoca del blocco”. Il ministro Arachi incontra Putin

Trump Quietly Begging Iran For Talks Despite Hormuz Farce Big Reveal On Secret Contacts With Tehran

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