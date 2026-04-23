Iran ' giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad'

Un uomo è stato eseguito in Iran con l'accusa di aver collaborato con i servizi segreti israeliani. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno precisato di aver portato a termine l'esecuzione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra l'Iran e Israele, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle prove presentate. La notizia ha suscitato reazioni da parte di vari osservatori internazionali.

L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad, i servizi segreti israeliani. Lo riporta il sito web della magistratura Mizan Online, precisando che l'esecuzione di Soltanali Shirzadi Fakhr è stata effettuata dopo che la Corte Suprema ha confermato la sentenza di condanna a morte. Secondo le stesse fonti l'uomo avrebbe confessato di aver preso parte a "operazioni terroristiche" contro l'Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it

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