Un cittadino svedese è stato giustiziato in Iran. La notizia è stata comunicata dalla stessa Svezia, che ha confermato l’arresto del cittadino nel giugno 2025. Le autorità iraniane hanno eseguito la condanna senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui processi. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulle relazioni tra i due paesi.

Roma, 18 marzo 2026 – Un cittadino svedese è stato giustiziato in Iran. La Svezia ha infatti reso noto che l'Iran ha giustiziato un cittadino svedese, che era stato arrestato dalle autorità di Teheran nel giugno 2025. “È con sgomento che ho appreso della notizia dell'esecuzione di un cittadino svedese avvenuta oggi in Iran”, ha dichiarato la ministra degli Esteri Malmer Stenergard in un comunicato citato dall'agenzia Tt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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