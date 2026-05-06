iPhone 18 e 18e | la crisi della RAM spinge verso modelli simili

La crisi nella disponibilità di RAM sta portando a modifiche nel design degli ultimi modelli di iPhone, con alcuni dispositivi che si avvicinano a versioni precedenti o a modelli simili. Questa situazione ha già avuto ripercussioni sui tempi di produzione e sulla scelta dei componenti, e può influenzare i prezzi del modello base. La carenza di alcuni componenti sta modificando le strategie di produzione e distribuzione del nuovo ciclo di dispositivi.

? Cosa scoprirai Perché la carenza di RAM sta cambiando il design degli iPhone?. Come influirà la crisi dei componenti sul prezzo del modello base?. Quali differenze tecniche reali separeranno l'iPhone 18 dall'economico 18e?. Quando Apple presenterà i nuovi modelli base per evitare i ritardi?.? In Breve Fornitori soddisfano solo il 60% della domanda globale di memorie RAM.. Produzione memoria HBM per IA potrebbe influenzare il mercato fino al 2030.. Lancio modelli base previsto per primavera 2027 secondo le indiscrezioni di Fixed Digital.. iPhone 18 avrebbe 12 GB RAM e chip A20 contro gli 8 GB dell'18e.. Il leaker cinese Fixed Digital segnala che l’iPhone 18 e il modello economico iPhone 18e condivideranno lo stesso processo produttivo, riducendo il divario tecnico tra i due dispositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone 18 e 18e: la crisi della RAM spinge verso modelli simili Notizie correlate Leggi anche: iPhone 18: 12 GB di RAM per dominare l’IA e la nuova Siri iPhone 18: salta il divario con i Pro grazie a 12GB di RAM e chip 2nm? Cosa sapere L'iPhone 18 standard riceverà 12GB di RAM e chip A20 a 2nm di TSMC. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Altro che crisi delle memorie: il futuro iPhone 18 potrebbe avere più RAM del suo predecessore; iPhone più costosi? Il prezzo delle memorie potrebbe pesare molto nel 2027; Il flop di iPhone Air spaventa il mercato: la concorrenza batte in ritirata; La piattaforma Epic Games offre dodici principali titoli per computer gratuiti. Nuove conferme su iPhone 18: tanti compromessi e componenti intercambiabili con il 18eIl futuro iPhone 18 potrebbe deludere le attese degli utenti: Apple, infatti, si prepara a scendere a qualche compromesso nello sviluppo e nella produzione del suo nuovo smartphone in uscita a inizio ... hwupgrade.it iPhone 18 Pro, Apple prepara prezzi aggressivi nonostante la crisi della RAMiPhone 18 Pro, Apple prepara prezzi aggressivi nonostante la crisi della RAM. Le indiscrezioni da parte degli analisti. cellulare-magazine.it Aspetta... hai capito bene UN iPHONE 17 AL GIORNO. OGNI GIORNO. Fino al 31 maggio, fai almeno 20€ di spesa nei Carrefour Iper, Market ed Express aderenti: riceverai un codice sullo scontrino per scoprire subito se hai vinto! Vai su carrefour.it/c - facebook.com facebook Apple potrebbe togliere MagSafe dagli iPhone x.com