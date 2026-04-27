iPhone 18 | salta il divario con i Pro grazie a 12GB di RAM e chip 2nm

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo iPhone 18 standard sarà dotato di 12 GB di RAM e di un chip A20 prodotto con tecnologia a 2 nanometri da TSMC. Queste novità hardware permetteranno al dispositivo di supportare al meglio le funzionalità di Apple Intelligence e il sistema operativo iOS 27, previsto per il 2027. La differenza tra la versione base e i modelli Pro si riduce grazie a queste caratteristiche.

? Cosa sapere L'iPhone 18 standard riceverà 12GB di RAM e chip A20 a 2nm di TSMC.. L'aggiornamento hardware garantisce la gestione di Apple Intelligence e iOS 27 nel 2027.. L’analista Dan Nystedt prevede che l’iPhone 18 standard riceverà 12GB di RAM per colmare il divario hardware con i modelli Pro, grazie anche all’adozione del nuovo processo produttivo a 2 nm di TSMC. La strategia di Apple per la prossima generazione di dispositivi base sembra orientata a un netto potenziamento delle specifiche tecniche, superando le attuali limitazioni della fascia d’ingresso. Secondo quanto riportato da Nystedt, il modello standard dell’iPhone 18 raggiungerà la stessa capacità di memoria volatile già presente negli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max dal periodo autunnale dello scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone 18: salta il divario con i Pro grazie a 12GB di RAM e chip 2nm Notizie correlate Batteria iphone 18 pro max aggiornamento deludente nonostante chip da 2 nmun’analisi essenziale sulle indiscrezioni riguardanti l’autonomia della batteria dell’iPhone 18 pro max, confrontando i valori attesi con quelli dei... Xiaomi 15T: 12GB RAM e Leica a 388€, sfida i top di gammaXiaomi 15T: il dettaglio che fa la differenza Il nuovo Xiaomi 15T rappresenta un'ottima alternativa ai top di gamma, offrendo prestazioni elevate e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: iPhone 18 Pro, Pro Max e iPhone Ultra: leak dei dummy unit; iPhone 18 Pro, trapelate le possibili colorazioni; iPhone 18 Pro: fotocamere a diaframma variabile in produzione; iPhone 18 Pro: i nuovi colori trapelati per la serie Apple. Almeno tre ragioni per attendere l’iPhone 18 Pro nel 2026Cresce l’attesa nei confronti dell’iPhone 18 Pro. Un aspetto degno di nota è che Apple starebbe pianificando un importante cambiamento nel ciclo di rilascio degli iPhone quest’anno, adottando un lanci ... geekissimo.com Aspettiamoci cambiamenti importanti per iPhone 18 e iPhone 18 ProUn'unità dummy di iPhone 18 Pro Max trapelata in Rete suggerirebbe cambiamenti importanti per il modulo fotocamere del prossimo top di gamma. tuttotech.net Vasto - Nelle due precedenti stagioni in Prima Categoria tra Romagna e Marche, poi tre maglie negli ultimi otto mesi. Scendendo dalla Serie D per dire sì alla Pro Vasto e firmare uno storico gol salvezza | Video Tutti i risultati e le notizie sportive https://chia - facebook.com facebook Vivo X500 Pro Max: fotocamere da vero top, nei primi leak x.com