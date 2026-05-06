iOS 27 | Apple apre al mercato con modelli AI di terze parti

Apple ha annunciato che con iOS 27 sarà possibile integrare modelli di intelligenza artificiale sviluppati da terze parti, come Google e Anthropic, all’interno di Siri. La società ha anche comunicato nuove tariffe per gli sviluppatori che vogliono pubblicare applicazioni sull’App Store, introducendo costi aggiuntivi rispetto al passato. Questi aggiornamenti segnano una modifica significativa nel modo in cui gli sviluppatori possono accedere alle piattaforme di Apple e ai servizi di intelligenza artificiale.

? Cosa scoprirai Come cambierà Siri con l'integrazione dei modelli di Google e Anthropic?. Quali nuovi costi dovranno pagare gli sviluppatori per accedere all'App Store?. Perché OpenAI sta cercando di costruire hardware proprio per sfidare Apple?. Come influirà la scelta di modelli diversi sulla velocità del tuo iPhone?.? In Breve Collaborazioni in test con Google e Anthropic per modelli Siri e infrastrutture interne.. Sviluppatori dovranno gestire costi di accesso o percentuali sui ricavi tramite App Store.. Tensioni crescenti con OpenAI portano ingegneri a progettare hardware proprietario indipendente.. Nuovo sistema Extensions integrato anche in iPadOS 27 e macOS 27.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iOS 27: Apple apre al mercato con modelli AI di terze parti Notizie correlate Leggi anche: In arrivo iOS 27 ma non per tutti gli iPhone, quali modelli Apple non saranno compatibili con l'aggiornamento Apple e Google: Gemini rivoluziona Siri con iOS 27? Cosa sapere Apple e Google integreranno la tecnologia Gemini in iOS 27 entro fine anno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’uovo di colombo di Apple: in iOS 27 sceglierai tu quale AI usare; iOS 27 cambierà il modo in cui usiamo Foto, Siri e AirPods; iOS 27 avrà nuove funzioni AI per l’editing foto, ecco cosa sappiamo; Apple cambia strategia sull’AI: iPhone potrebbe aprirsi a più modelli esterni. Apple Intelligence: con iOS 27 potrete scegliere direttamente i vostri modelli IA preferitiCon iOS 27 sarà possibile scegliere e impostare il proprio modello di IA preferito tra quelli compatibili installati sul dispositivo, offrendo così agli utenti una maggiore libertà di scelta. multiplayer.it L’uovo di colombo di Apple: in iOS 27 sceglierai tu quale AI usareApple non prova più a costruire l’AI migliore. Farà scegliere a noi quale usare, funzione per funzione, compito per compito. È la svolta che Mark Gurman su Bloomberg descrive in dettaglio e che ... macitynet.it Apple apre un nuovo capitolo della sua storia. Dopo oltre un decennio alla guida, Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore delegato per diventare presidente esecutivo, mentre John Ternus assumerà la carica di CEO a partire dal 1° settembre 2026. - facebook.com facebook