Pietre sui binari del treno news il ventenne oggi davanti al gip | accertamenti sul telefonino

Il giovane di 20 anni, arrestato martedì dai carabinieri, si presenta oggi davanti al giudice Andrea Romito per un interrogatorio. La sua azione ha causato il blocco temporaneo di un treno sulla linea principale, creando disagi ai pendolari. Gli inquirenti stanno indagando anche sul contenuto del suo telefonino, per capire eventuali collegamenti o motivazioni più profonde. Il ragazzo arriverà in videoconferenza e dovrà rispondere alle domande sul motivo che lo ha spinto a posizionare le pietre sui binari.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Comparirà oggi da remoto davanti al gip Andrea Romito il ventenne arrestato martedì dai carabinieri per aver piazzato delle pietre sui binari del treno. Il ragazzo, fino all'altro giorno incensurato e residente nel circondario imolese, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi in bicicletta dal luogo del 'sabotaggio', a Castel San Pietro lungo la linea Ancona-Piacenza, e portato in carcere: è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Dalla perquisizione documenti e volantini riconducibili all'area antagonista e anarchica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pietre sui binari del treno news, il ventenne oggi davanti al gip: accertamenti sul telefonino