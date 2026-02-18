Bonelli Avs | Io e Fratoianni minacciati faccio appello ai giovani alla non violenza – Il video
Bonelli e Fratoianni hanno ricevuto minacce gravi e inaspettate, pubblicate in un video che circola online. La loro denuncia arriva dopo aver ricevuto messaggi intimidatori, che mettono a rischio la loro sicurezza. Bonelli ha deciso di parlare pubblicamente, facendo un appello ai giovani affinché evitino la violenza. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra gli attivisti e i politici, che chiedono indagini rapide. La situazione rimane tesa e richiede attenzione da parte delle autorità.
(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Le minacce che abbiamo ricevuto sono di una gravità inaudita. Lettere con l’immagine di mia moglie e di mia figlia, con l’indicazione dell’indirizzo di casa; frasi come “vi prenderemo a martellate”, “vi spareremo in testa”, “vi taglieremo la testa con il machete”; messaggi rivolti anche ai nostri figli e ai nostri familiari. Tutto è stato denunciato alle autorità competenti. Ma è evidente che quando dal livello istituzionale si alimenta una narrazione che individua un avversario politico come complice della violenza, si crea un clima pericoloso che può trasformarsi in odio concreto.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: “Io, Fratoianni e le nostre famiglie minacciati di morte”: la denuncia di Bonelli che mostra in Aula le lettere ricevute – Video
