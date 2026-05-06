Un nuotatore con quattro medaglie olimpiche, tra cui un oro, e 19 medaglie mondiali, comprese quelle in vasca corta, ha commentato come a 14 anni desiderasse diventare un atleta professionista, ma ora nota una mancanza di giovani disposti a impegnarsi al massimo. La sua riflessione si concentra sulla differenza tra le ambizioni di un tempo e l’attuale atteggiamento dei giovani verso lo sport.

Quattro medaglie olimpiche (un oro), 19 medaglie mondiali (comprese quelle in vasca corta), 18 europee. 25 anni ma già un palmares invidiabile per Thomas Ceccon, tra i nuotatori italiani di punta. Traguardi però non arrivati per caso, come rivelato dallo stesso Ceccon nel corso del podcast Sportiva-Mente. Un percorso fatto di sacrifici, sia fisici che economici. “Quando è arrivato lo stipendio, mi sono un attimo più tranquillizzato. Perché è vero che col nuoto non mangi. O sei campione ultra olimpico, tipo me, o vinci un paio di Olimpiadi oppure fai fatica”, ha rivelato. Nella fase iniziale della sua carriera, quando era ancora minorenne, ha ricevuto un supporto dalla Fin.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io a 14 anni volevo già diventare un nuotatore professionista. Ora non vedo nessuno che voglia dare il 100%”: Ceccon e la critica ai giovani

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