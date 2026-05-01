Il nuotatore olimpico dei 100 dorso ha annunciato il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo in Australia. Ha dichiarato di essere stanco di viaggiare e di desiderare di tornare a casa, confermando la volontà di continuare a vincere. Prevede di partecipare ai prossimi Campionati europei e ha già competuto a Riccione indossando solo il costume da gara.

Il barbuto Thomas Ceccon sembra uscito da una scena di Into the Wild: dopo mesi in viaggio, tra libertà e spostamenti continui, arriva il momento in cui tutto si riduce a un pensiero semplice - tornare nella sua comfort zone. "Sono stanco di girare il mondo, ho voglia di casa", ammette. Più un manifesto personale che uno sfogo. Il campione olimpico dei 100 dorso è rientrato dopo aver girato il mondo da ottobre, tra allenamenti e gare dall’Australia alla Cina. Proprio al ritorno ha vissuto dei Campionati Italiani decisamente singolari, affrontati con un atteggiamento quasi riluttante e battuto nella sua gara da due prospetti come Daniele Del Signore e Matteo Venini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ceccon: "Io, stanco di fare il giramondo... Ho voglia di casa e vincerò ancora"

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