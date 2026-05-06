Investe due giovani su un monopattino e scappa si presenta in caserma | denunciato

Nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo di 50 anni ha investito due giovani immigrati che si spostavano a bordo di un monopattino lungo la strada statale 115, tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Dopo aver compiuto l'incidente, l'uomo si è presentato spontaneamente in caserma, dove è stato denunciato. La dinamica dell'incidente e le conseguenze sono ancora oggetto di indagine.

Si è presentato in caserma nelle scorse ore il cinquantenne di Palma di Montechiaro che nella notte tra giovedì e venerdì aveva investito due giovani immigrati che viaggiavano su un monopattino lungo la strada statale 115, tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. Dopo l'impatto non si era.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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