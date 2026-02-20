Investe anziana in via Crispi e scappa | rintracciato il conducente del monopattino

Il conducente di un monopattino ha investito una donna di 77 anni in via Crispi, a Bari, e poi è scappato. La donna era intenta ad attraversare la strada quando è stata travolta. Dopo l’incidente, il giovane alla guida del mezzo si è allontanato in fretta, lasciando la scena. Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle indagini della polizia, il ragazzo è stato individuato e fermato poco dopo. Ora si attende la sua posizione definitiva. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

Grazie alle testimonianze e ai video delle telecamere la polizia locale ha individuato il presunto responsabile: ipotesi di reato fuga e omissione di soccorso È stato identificato e rintracciato il conducente del monopattino che nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio aveva investito una donna di 77 anni in via Francesco Crispi, a Bari, per poi darsi alla fuga dopo l'impatto. La vittima ha riportato gravi lesioni con prognosi importante e la previsione di un lungo percorso di riabilitazione. L'attività investigativa della polizia locale è scattata immediatamente dopo l'incidente, con la raccolta delle testimonianze e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.