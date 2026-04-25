Monopattino ' pirata' investe assessore e scappa | responsabile identificato dalle telecamere

Nella mattinata di oggi a Foggia, un monopattino non autorizzato ha investito un assessore regionale in piazzale Italia e si è dato alla fuga tra la folla. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti dell'incidente e hanno consentito di identificare il responsabile. L’assessore è stato soccorso e trasporta in ospedale per le verifiche del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

È bastata una manciata di ore per identificare la persona che questa mattina, in piazzale Italia, a Foggia, ha travolto con il monopattino l'assessore regionale Raffaele Piemontese, dileguandosi tra la folla.Piemontese travolto da monopattino: "Velocità intollerabile, ho denunciato"Le indagini.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Investe un ciclista e scappa, pirata della strada rintracciato grazie alle telecamere Investe un motociclista e scappa: pirata della strada recidivo denunciato (grazie alle telecamere)Aveva investito un motociclista e dopo averlo lasciato a terra senza prestargli soccorso si era dato alla fuga a bordo del suo furgone. Contenuti di approfondimento Pirata in monopattino travolge l’assessore regionale ai Trasporti durante il corteo del 25 aprile a FoggiaRaffaele Piemontese colpito alla caviglia durante le celebrazioni. Il conducente è fuggito: Velocità intollerabile, ho denunciato ... ilfattoquotidiano.it Foggia, l’assessore Piemontese investito da un monopattino pirata durante cerimonia del 25 aprileMomenti di paura per il responsabile regionale ai Trasporti nel corso della cerimonia in piazza Italia, il conducente del mezzo elettrico è scappato ... bari.repubblica.it