Inventario per un corpo eretico al Festival InDivenire

Da ezrome.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival InDivenire è stata presentata una nuova produzione teatrale intitolata Inventario per un corpo eretico, realizzata dal Collettivo Noctua. La regia e la drammaturgia sono state affidate a Martina Badiluzzi, e si tratta del primo progetto scenico del collettivo. La rappresentazione ha coinvolto pubblico e critici, offrendo un esempio di ricerca artistica e sperimentazione teatrale.

Cosa: Presentazione dello studio teatrale Inventario per un corpo eretico, il primo progetto scenico del Collettivo Noctua con la regia e drammaturgia di Martina Badiluzzi. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante (Sala Black) di Roma, in Via Prenestina 230 B, giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21:30. Perché: Per partecipare a un rito di resistenza poetica che trasforma il corpo e le esperienze femminili in un potente atto di sabotaggio teatrale e politico. Il palcoscenico teatrale capitolino torna a farsi spazio di indagine sociale e politica ospitando narrazioni di rottura. Nell’ambito della VII edizione del Festival InDivenire, la rassegna che da anni promuove i nuovi fermenti della scena performativa, giovedì 7 maggio 2026 andrà in scena uno studio di trenta minuti di un’opera dal forte impatto visivo ed emotivo.🔗 Leggi su Ezrome.it

inventario per un corpo eretico al festival indivenire
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