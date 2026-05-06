Inventario per un corpo eretico al Festival InDivenire

Al Festival InDivenire è stata presentata una nuova produzione teatrale intitolata Inventario per un corpo eretico, realizzata dal Collettivo Noctua. La regia e la drammaturgia sono state affidate a Martina Badiluzzi, e si tratta del primo progetto scenico del collettivo. La rappresentazione ha coinvolto pubblico e critici, offrendo un esempio di ricerca artistica e sperimentazione teatrale.

Cosa: Presentazione dello studio teatrale Inventario per un corpo eretico, il primo progetto scenico del Collettivo Noctua con la regia e drammaturgia di Martina Badiluzzi. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante (Sala Black) di Roma, in Via Prenestina 230 B, giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21:30. Perché: Per partecipare a un rito di resistenza poetica che trasforma il corpo e le esperienze femminili in un potente atto di sabotaggio teatrale e politico. Il palcoscenico teatrale capitolino torna a farsi spazio di indagine sociale e politica ospitando narrazioni di rottura. Nell’ambito della VII edizione del Festival InDivenire, la rassegna che da anni promuove i nuovi fermenti della scena performativa, giovedì 7 maggio 2026 andrà in scena uno studio di trenta minuti di un’opera dal forte impatto visivo ed emotivo.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Inventario per un corpo eretico al Festival InDivenire Notizie correlate Godlike al Festival inDivenire Spazio DiamanteGodlike, con la regia di Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, sarà in scena il 7 maggio, per la VII edizione del Festival inDivenire, presso lo Spazio... Leggi anche: Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire Contenuti utili per approfondire Festival inDivenire: il teatro non pronto torna allo Spazio DiamanteDal 27 aprile al 12 maggio allo Spazio Diamante la VII edizione del Festival: 18 progetti in forma di studio, nuova drammaturgia italiana e chiusura con Fabrizio Gifuni. Un osservatorio sul teatro con ... globalist.it Il teatro prima di essere teatro: a Roma, il laboratorio aperto di inDivenireA Roma, da Spazio Diamante, va in scena la settima edizione di inDivenire, il festival che interroga il teatro nel momento in cui si sviluppa ... exibart.com