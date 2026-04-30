Godlike al Festival inDivenire Spazio Diamante

Il 7 maggio si terrà la rappresentazione di Godlike, diretta da Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, presso lo Spazio Diamante di Roma. L’evento fa parte della VII edizione del Festival inDivenire e vedrà in scena lo spettacolo prodotto e interpretato dagli artisti. La pièce sarà ospitata nell’ambiente dello Spazio Diamante, un luogo dedicato alla cultura e alle arti.

Godlike, con la regia di Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, sarà in scena il 7 maggio, per la VII edizione del Festival inDivenire, presso lo Spazio Diamante di Roma.Godlike è uno studio teatrale che attraversa le derive contemporanee del rapporto tra individuo e universo digitale, intrecciando.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fabrizio Gifuni ospite d’onore al Festival inDivenire Festival inDivenire 2026: drammaturgia a RomaCosa: Settima edizione del Festival inDivenire, rassegna e incubatore dedicato ai progetti inediti della nuova drammaturgia italiana. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Festival inDivenire - VII edizione. Festival inDivenire: il teatro non pronto torna allo Spazio DiamanteDal 27 aprile al 12 maggio allo Spazio Diamante la VII edizione del Festival: 18 progetti in forma di studio, nuova drammaturgia italiana e chiusura con Fabrizio Gifuni. Un osservatorio sul teatro con ... globalist.it Giovani compagnie in scena: allo Spazio Diamante fino all’11 maggio la sesta edizione del Festival inDivenireUn teatro dove piantare un seme per vederne poi germogliare i suoi fiori più rigogliosi. Il Festival inDivenire, il cui nome è una dichiarazione d’intenti, ha aperto le porte della sesta edizione ... ilmessaggero.it