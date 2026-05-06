In uno dei luoghi più rappresentativi dell’arte rinascimentale, il Cenacolo Vinciano, si svolge una scena che ha attirato l’attenzione di molti. I sindacati sono stati invitati a riflettere su una proposta alternativa ai referendum considerati fallimentari, suggerendo di volgere lo sguardo verso un film di successo piuttosto che verso iniziative di protesta. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni e strategie legate alle questioni lavorative e sociali del momento.

In uno dei luoghi più simbolici dell’arte rinascimentale, il Cenacolo Vinciano, si consuma uno dei dialoghi più schietti e tristemente attuali del secondo “Il Diavolo veste Prada 2”, reso ancor più vivo dagli sguardi a metà tra l’addolorato e lo schifato della temibile direttrice di Runway, Miranda Priestly. I protagonisti di questo dialogo sono Miranda Priestly e Benji Barnes, il fidanzato miliardario di Emily Charlton, l’ex assistente numero uno nel primo film, che decide, non senza pressioni famigliari, di acquistare la prestigiosa rivista di moda Runway per la sua Emily. La notizia arriva alla meno temibile Miranda, confusa dal mondo, che non è più lo stesso di qualche anno fa, ma decisa a tenere il suo posto.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Invece di inseguire referendum fallimentari, i sindacati dovrebbero guardare “Il Diavolo veste Prada 2”

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