A quasi vent’anni dall’uscita de Il diavolo veste Prada, il film torna nelle sale e continua a essere un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. La pellicola, interpretata tra gli altri da un’attrice premiata con un Oscar, ha lasciato un’impronta significativa nella cultura popolare. La sua presenza sul grande schermo non si limita alla semplice proiezione, ma si trasforma in un fenomeno che coinvolge anche moda, stile e tendenze di costume.

A quasi vent’anni dall’uscita de Il diavolo veste Prada (nella foto Meryl Streep ), il ritorno sul Grande Schermo non è solo cinema, ma un vero fenomeno di costume. Ancora prima del debutto, l’estetica del film è ovunque: nei guardaroba, nei social, nelle vetrine. Milano, più di ogni altra città, raccoglie il testimone di questa nuova ondata fashion, trasformandosi in un palcoscenico dove il confine tra finzione e realtà si assottiglia. Tra tutti, spicca il corner de La Rinascente: uno spazio immersivo che ricrea l’atmosfera editoriale di Runway, tra capi statement, accessori bold e dettagli che sembrano usciti dal set. Qui si può assaporare, anche solo per un istante, l’ebbrezza di una riunione sotto lo sguardo implacabile della direttrice più temuta del cinema.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Diavolo veste Prada . Un fenomeno di costume

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Teaser Trailer | IT

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