Una banca italiana ha annunciato di aver destinato 15,9 miliardi di euro per sostenere progetti legati all’economia circolare a livello globale. Questa scelta comporterà modifiche ai criteri di valutazione del credito per le imprese italiane, con l’obiettivo di favorire iniziative più sostenibili. Gli esperti spiegano che i modelli circolari contribuiscono a ridurre il rischio finanziario delle aziende, integrando pratiche più efficienti e meno dipendenti da risorse non rinnovabili.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i criteri di credito per le imprese italiane?. Perché i modelli circolari riducono il rischio finanziario delle aziende?. Quali impatti avrà l'accordo sulle nuove regole europee della produzione?. Come influirà questo investimento sulla sicurezza delle materie prime globali?.? In Breve Piano 2022-2025: 15,9 miliardi euro destinati a processi produttivi rigenerativi.. Piano 2026-2029: quota del 30% dei crediti dedicata all'economia circolare.. Paola Angeletti e Jonquil Hackenberg coordinano l'alleanza con Ellen MacArthur Foundation.. Ricerca Innovation Center e Bocconi: modelli circolari riducono il rischio finanziario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intesa Sanpaolo: 15,9 miliardi per l’economia circolare globale

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