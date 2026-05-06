Interruzione alla circolazione lungo la strada provinciale 23

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha comunicato che sulla strada provinciale 23 sono stati programmati lavori di potatura di alberi lungo il tratto interessato. L’intervento prevede un’interruzione temporanea della circolazione stradale, che sarà segnalata sul posto e gestita in modo da ridurre i disagi. La chiusura durerà fino al completamento delle operazioni di potatura, con orari e modalità che verranno aggiornati nelle comunicazioni ufficiali.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di potatura piante adiacenti alla viabilità stradale, lungo la Strada Provinciale n. 23 Parco Provinciale. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Cortona, interruzione della circolazione in un tratto della strada comunale del MusaroneArezzo, 11 aprile 2026 – Cortona, interruzione della circolazione in un tratto della strada comunale del Musarone. Frana lungo provinciale 90, strada chiusa a FossacesiaA causa delle forti piogge nella serata di venerdì 27 marzo a Fossacesia si è verificato uno smottamento lungo la strada provinciale 90, prima del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due mesi senza treni la sera tra Roma e Latina, previsti bus sostitutivi; Riattivato il secondo binario tra Pineto e Pescara: sulla linea Adriatica la circolazione torna gradualmente alla normalità; Via dell'Argomenna; Tornano i treni lungo la tratta Chivasso-Ivrea. Linea ferroviaria jonica, Rapani annuncia: treni di nuovo attivi dal 30 giugno 2026Dopo mesi di interruzione e disagi per utenti e territori, arriva una data ufficiale. Il Governo, in risposta all'istanza del Senatore Rapani, ha dato conferma del ritorno alla circolazione sulla trat ... ecodellojonio.it Interruzione della circolazione e soccorsi a Cadorna per un tentato suicidio. Immediato l'intervento del 118Mattinata di caos sulla Linea Rossa di Milano. Un treno frena improvvisamente a Cadorna per evitare un impatto: 5 feriti lievi. Ecco cos'è successo e gli aggiornamenti. gazzetta.it E-distribuzione avvisa l'interruzione dell'energia elettrica per venerdì prossimo, 8 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 16.30, nelle vie e nelle strade indicate nell'avviso. - facebook.com facebook Comune di VALDIDENTRO. Interruzione idrica via Plomp il giorno 27/04/2026 dalle 13:30 alle 15.30 x.com