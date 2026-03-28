Frana lungo provinciale 90 strada chiusa a Fossacesia

Nella serata di venerdì 27 marzo, a Fossacesia, si è verificata una frana sulla strada provinciale 90 prima del centro abitato di Villa Scorciosa, a causa delle intense piogge. L'arteria è stata immediatamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza, e le autorità stanno monitorando la situazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

A causa delle forti piogge nella serata di venerdì 27 marzo a Fossacesia si è verificato uno smottamento lungo la strada provinciale 90, prima del centro abitato di Villa Scorciosa, e l'arteria è stata chiusa al traffico.Una frana di argilla ha invaso la carreggiata, impedendo il transito dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Frana lungo provinciale 90, strada chiusa a Fossacesia Articoli correlati Frana sulla provinciale: strada completamente chiusa al trafficoTempo di lettura: < 1 minuto L’evento franoso che ha interessato la Strada Provinciale 88, nel territorio del Comune di Contrada, è in continua... Rocca d’Arce, frana nella notte: evacuazioni e strada provinciale chiusa**TITOLO** Rocca d’Arce, frana nella notte: evacuazioni e strada provinciale chiusa **SOMMARIO** Crollo all’ingresso del centro storico in via Re... Una raccolta di contenuti su Frana lungo Discussioni sull' argomento Fossacesia: frana lungo la strada provinciale 90, scatta la chiusura; NICCOLÒ POSTIGLIONE OGGI NELL’U20 AZZURRA. Piccola frana lungo la Provinciale di ValserraUna frana di contenute dimensioni, lungo un costone sovrastante la strada, fuori da centri abitati nel territorio comunale di Terni. La Provincia di Terni ha attivato le procedure di controllo e messa ... rainews.it Frana sulla Provinciale. Frazioni isolate a lungo: Serve programmazioneIsolate a lungo le frazioni di Retignano, Levigliani, Terrinca e Arni per una frana che alle 3 di notte si è verificata sulla Provinciale 10 di Arni, nel tratto compreso tra La Risvolta e Retignano. L ... lanazione.it Frana lungo la Campo Calabro - Melia, Vizzari (FI) incalza la Città Metropolitana. "ripristinare subito la viabilità" - facebook.com facebook