Oggi si è verificata un'interruzione della circolazione in un tratto della strada comunale del Musarone, nel territorio di Cortona. La chiusura si è resa necessaria in seguito a lavori di manutenzione o interventi tecnici, senza ulteriori dettagli al momento. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, con indicazioni fornite dalle autorità locali per la gestione del traffico.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Manto stradale reso pericoloso a causa di alcune lavorazioni relative alla condotta idrica di Montedoglio. L’Amministrazione comunale informa che è stata disposta la chiusura al transito veicolare di un tratto della strada comunale del Musarone. L’ordinanza si è resa necessaria a causa del danneggiamento del manto stradale da parte di un cantiere della condotta idrica di Montedoglio. L’Amministrazione comunale ha ordinato alla ditta esecutrice di effettuare immediatamente i lavori di ripristino. L’interruzione della strada del Musarone (che collega Borgonuovo a Chianacce) è stata disposta in prossimità del numero civico C.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, interruzione della circolazione in un tratto della strada comunale del Musarone

Cortona, maggiore sicurezza sulla strada comunale del SodoArezzo, 21 gennaio 2026 – Cortona, maggiore sicurezza sulla strada comunale del Sodo.

Chiuso nuovamente un tratto della strada statale 487 "di Caramanico Terme" a causa della neveIl transito ai veicoli è vietato all'altezza di Roccacamanico al bivio per Passo San Leonardo come fanno sapere dall'Anas Un tratto della strada...