Internazionali programma della seconda giornata e dove vederli in tv

Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026, con la giornata di mercoledì 6 maggio dedicata alle prime partite del tabellone maschile del Masters 1000 di Roma. Contestualmente, sono in programma anche gli incontri del torneo femminile, che occupano una parte del programma odierno. Le partite sono trasmesse in televisione, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire le sfide dal vivo.

(Adnkronos) – Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, parte il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che si aggiunge ai match in programma nel tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo 'di casa', parte il primo turno. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della seconda giornata di Internazionali d'Italia. Campo Centrale Dalle 11 Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko Non prima delle 13 Hubert Hurkacz-Yannick Hanfmann Matteo Arnaldi-Jaume Munar Non prima delle 19 Elisabetta Cocciaretto-Sinja Kraus Non prima delle 20.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Shanghai Arete Bilingual School: Bridging Programme Welcome Day for New Students

Notizie correlate

Leggi anche: Internazionali Tennis Roma 2026, programma 5 maggio: orari, partite e dove vederli in TV

Internazionali di tennis Roma 2026, dove vederli in tv: canali, streaming e partite in chiaroGli Internazionali BNL d’Italia 2026 tornano protagonisti al Foro Italico, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Un mercoledì da leoni al Foro Italico: nove azzurri in programma; Internazionali Roma 2026, chi gioca oggi? Programma e dove vederli in tv; Internazionali di Roma 2026: quando andare, come viverli e perché ne vale davvero la pena; Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV.

Sanremo, il programma della seconda serata. Grande attesa per Robbie WilliamsGrande attesa a Sanremo per Robbie Williams. Sarà lui infatti il principale ospite internazionale della seconda serata del Festival. Ma ovviamente tanta è anche la curiosità di vedere all’opera sul ... 105.net

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: gli ospiti, il programma e i cantanti in garaArchiviata la prima serata di Sanremo 2026 – qui la classifica con la top 5 provvisoria votata dalla giuria di Sala stampa, Tv e Web – all’Ariston è quasi tutto pronto per il secondo appuntamento del ... deejay.it

Internazionali d'Italia, il programma di domani al Masters 1000 di Roma - facebook.com facebook

#Internazionali di #Roma, folla per gli allenamenti di #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis x.com