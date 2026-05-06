Internazionali Garbin | Paolini può vincere ancora Bjk Cup? Non ci accontentiamo mai

Tathiana Garbin ha espresso fiducia nelle possibilità di vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia 2026 e ha elogiato la giovane Tyra Caterina Grant per la sua performance. La coach si è detta soddisfatta dei progressi delle due tenniste e ha dichiarato che la determinazione delle giocatrici è un elemento fondamentale per ottenere risultati importanti. Garbin ha anche commentato l’atteggiamento competitivo nel torneo, sottolineando che non si accontentano mai.

(Adnkronos) – Tathiana Garbin punta su Jasmine Paolini e applaude Tyra Caterina Grant agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, la capitana dell'Italia femminile, vincitrice di due Billie Jean King Cup consecutive, ha presenziato al lancio del 'Programma Italiano di Inclusione Allenatori Wta', che vuole formare le allenatrici del tennis di domani, nella sala . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate BJK Cup, Italia ancora in finale. Garbin: "Il tris? Un passo alla volta, godiamoci il momento"A Velletri, l’atmosfera è delle migliori: dopo la fatica e la vittoria che porta la finale della Billie Jean King, tra le azzurre restano solo risate... LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Presidente, che onore. Nella cerimonia inaugurale degli Internazionali Cocciaretto ricevuta con le compagne da Mattarella; Coppa Davis e Billie Jean King Cup al TC Parioli: perché la tappa romana pesa oltre la celebrazione; Mattarella riceve i tennisti azzurri: Aspettiamo gli Internazionali, non solo per Sinner. Poi l'omaggio a Zanardi; Mattarella riceve l’Italia del tennis al Quirinale: Davis, Billie Jean King Cup e il ricordo di Zanardi. Internazionali, Garbin: Paolini può vincere ancora. Bjk Cup? Non ci accontentiamo maiLa capitana dell'Italia ha parlato dal Foro Italico: Tyra Grant ha potenzialità enormi, che emozione al Quirinaler ... adnkronos.com BJK Cup: Garbin sostituisce Grant, Stefanini convocata per il GiapponeUn cambio significativo nella formazione dell'Italia in vista dell'imminente sfida di qualificazione della Billie Jean King Cup, la prestigiosa competizione internazionale per Nazionali di tennis ... it.blastingnews.com ️ Le parole del Presidente Angelo Binaghi, intervenuto durante la visita delle Nazionali di BJK Cup e Coppa Davis al Quirinale - facebook.com facebook