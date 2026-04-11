LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | il doppio può chiudere i conti

Al BJK Cup 2026, si sta disputando il match tra Errani e Paolini contro Hozumi e Aoyama. La partita si sta svolgendo in diretta e il doppio femminile italiano è avanti con un punteggio di 2-0. Si può aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul collegamento dedicato. Sono in programma anche le sfide successive, incluso il secondo incontro tra Paolini e Uchijima previsto dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama, nell’incontro valido per la terza sfida del tie tra Italia e Giappone, turno di qualificazione della BJK Cup. Le azzurre hanno bisogno della vittoria per centrare le Finals della competizione che verranno disputate in Cina, a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. La prima giornata di match è terminata come da pronostico e, soprattutto, come meglio non poteva terminare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può chiudere i conti LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la praticaBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le... LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 4-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: doppio break per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming; LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorni. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la praticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e ... oasport.it Le grandi del tennis a Velletri, l'Italia di Errani e Paolini sfida il Giappone per le finals di Billie Jean King CupLa Billie Jean King Cup sbarca a Velletri, nel cuore dei Castelli Romani, a due passi dalla Capitale. Le azzurre pluricampionesse in carica (reduci da due vittorie di fila nella ... leggo.it Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com