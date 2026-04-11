BJK Cup Italia ancora in finale Garbin | Il tris? Un passo alla volta godiamoci il momento

L’Italia si è qualificata per la finale della BJK Cup, confermando la sua presenza tra le migliori squadre del torneo. Dopo la vittoria di Jasmine Paolini contro il Giappone a Velletri, le dichiarazioni della giocatrice hanno sottolineato le difficoltà della partita, sottolineando l’impegno di entrambe le atlete. Il capitano della squadra ha commentato il risultato come un passo importante, aggiungendo che il terzo successo consecutivo non è ancora sicuro e che bisogna concentrarsi sul presente.

A Velletri, l’atmosfera è delle migliori: dopo la fatica e la vittoria che porta la finale della Billie Jean King, tra le azzurre restano solo risate e soddisfazione. Il tifo di casa ha reso tutto più emozionante ed è stato naturale per il pubblico lasciarsi coinvolgere dalla carica agonistica della squadra. C’è spazio per pensare anche al futuro? Con la qualificazione, l’Italia potrà provare a trionfare per la terza volta consecutiva. Sarebbe un altro pezzo di storia. “Le ragazze mi insegnano a fare un passo alla volta. Adesso ci godiamo questo momento: il tennis ti porta sempre a pensare avanti, a inseguire un obiettivo dopo l’altro, e non è facile fermarsi e apprezzare quello che si sta vivendo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - BJK Cup, Italia ancora in finale. Garbin: "Il tris? Un passo alla volta, godiamoci il momento" Cambia l’Italia per la BJK Cup: Garbin fa una sostituzione per la sfida al GiapponeCambio di formazione per l’Italia che affronterà il Giappone nel turno di qualificazione della Billie Jean King Cup, la massima competizione... LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.