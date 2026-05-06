Internazionali d’Italia Stefanini eliminata al debutto | Ostapenko domina al Foro Italico

Nel torneo degli Internazionali d'Italia, la giocatrice italiana si è fermata al primo turno. Ha affrontato la giocatrice lettone, che ha vinto con un punteggio di 6-0 6-1. La vincitrice raggiungerà il secondo turno, dove affronterà un'altra tennista. La partita si è conclusa con una netta superiorità della giocatrice straniera, impedendo all'italiana di proseguire nel torneo.

Si interrompe subito il cammino di Lucrezia Stefanini agli Internazionali BNL d’Italia femminili. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurra è stata sconfitta nettamente da Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-0 6-1 in appena 54 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La differenza tra le due giocatrici è emersa fin dai primi game dell’incontro. Ostapenko, attuale numero 36 del ranking WTA, ha dominato il primo set senza concedere giochi, limitando anche gli errori gratuiti.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro ItalicoMartedì 28 aprile prenderà il via ufficialmente l’83esima edizione degli Internazionali d’Italia. Leggi anche: Internazionali BNL d’Italia 2026: la tradizione si rinnova al Foro Italico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane; Internazionali d’Italia 2026: dominio Ostapenko su Stefanini, 6-0 6-1 in meno di un’ora; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Internazionali d'Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurre. Internazionali d’Italia, Stefanini eliminata al debutto: Ostapenko domina al Foro ItalicoLa lettone supera l’azzurra con un netto 6-0 6-1 e vola al secondo turno dove sfiderà Amanda Anisimova Si interrompe subito il cammino di Lucrezia Stefanini agl ... sportface.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma e le news in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma e le news in diretta live ... sport.sky.it Roma: adesivi contro Sinner al Foro Italico. Il caso legato al calendario sportivo. Sono stati segnalati e fotografati al Foro Italico di Roma alcuni adesivi contenenti scritte offensive rivolte a Jannik Sinner. Il materiale riporta il nome del tennista azzurro abbin - facebook.com facebook La Casa dello Sport Summer Night - La Grande Estate Italiana di Sky Sport inizia al Foro Italico con gli Internazionali e prosegue con il calcio, i motori e molto altro x.com