Internazionali d' Italia 2026 al via il torneo al Foro Italico

Martedì 28 aprile inizia l’83esima edizione degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis che si svolge al Foro Italico di Roma. L’evento riporta in campo alcuni dei migliori tennisti del circuito mondiale, ad eccezione di uno. La competizione si svolgerà per diverse giornate, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica.

Martedì 28 aprile prenderà il via ufficialmente l’83esima edizione degli Internazionali d’Italia. Il grande tennis torna a Roma e il Foro Italico è pronto ad ospitare Sinner e i migliori tennisti al mondo (tranne Alcaraz, ndr). Ma prima dei big spazio alle qualificazioni a chi cerca una wild card.🔗 Leggi su Romatoday.it

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