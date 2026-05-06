Internazionali d’Italia si parte con ben 9 italiani in campo | c’è anche la giovane promessa Cinà | Programma e dove vedere in tv

Gli Internazionali d’Italia a Roma sono iniziati e oggi si sono svolti i primi incontri del torneo. Sono nove gli italiani in campo, tra cui la giovane promessa Cinà. L’attesa maggiore riguarda l’esordio di Jannik Sinner, previsto per la giornata di sabato. Il programma delle partite e le modalità di visione in televisione sono stati confermati e si aspettano i prossimi incontri.

In tantissimi attendono l’esordio di Jannik Sinner, che avverrà con molta probabilità nella giornata di sabato, ma oggi gli Internazionali d’Italia a Roma entrano nel vivo. Dopo le qualificazioni e un martedì con soltanto qualche partita del tabellone femminile, oggi – 6 maggio – è il momento dei primi match del primo turno del tabellone maschile e tanti altri del femminile. Primi turni ricchissimi di italiani, che saranno ben nove oggi in campo: 2 nel tabellone maschile, 7 nel tabellone femminile. Tra gli uomini tocca a Matteo Arnaldi, reduce dalla bella vittoria in finale contro Hurkacz al Challenger in Sardegna, che sfiderà Jaume Munar, un tennista sempre ostico sulla terra battuta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali d’Italia, si parte con ben 9 italiani in campo: c’è anche la giovane promessa Cinà | Programma e dove vedere in tv Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Internazionali d’Italia a Roma, 8 italiani in campo (c’è anche un derby): orari e dove vederli il 6 maggioGiornata tricolore agli Internazionali di tennis di Roma: oggi, 6 maggio, il programma mette in campo otto tennisti italiani tra tabellone ATP e WTA,... Sinner torna in campo, oggi comincia Indian Wells: gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streamingParte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Gli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno in tv in chiaro? Novità TV8 e quante partite saranno gratis; Internazionali tennis Roma 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere in tv i BNL d'Italia; Dove vedere Internazionali d'Italia 2026 in chiaro (e gratis)? Ecco la programmazione tv dei match. Al via gli Internazionali d’Italia 2026: tabellone completo e italiani in campoAl via gli Internazionali d'Italia 2026. Ecco tutto quello da sapere: programma, tabellone, montepremi, italiani in campo, dove vederlo. mam-e.it Quali partite degli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno su TV8 in chiaro? La guida giornalieraInternazionali d'Italia 2026, il rito tennistico italiano che si rinnova. Al Foro Italico di Roma torna il più importante torneo che il nostro Paese ha ... oasport.it Il rapimento israeliano in acque internazionali di Thiago Avila e Saif Abukeshek, due attivisti della Global Sumud Flotilla viola tutti i valori che l’Occidente definisce propri e universali, dai diritti umani al diritto internazionale. Eppure, tutti zitti, acquiescenti e com - facebook.com facebook #Internazionali di #Roma, folla per gli allenamenti di #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis x.com