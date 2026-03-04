Sinner torna in campo oggi comincia Indian Wells | gli italiani in tabellone programma e dove vedere il torneo in tv e streaming

4 mar 2026

Oggi inizia a Indian Wells il torneo di tennis con Jannik Sinner che torna in campo. Gli italiani presenti nel tabellone sono diversi, e il programma delle partite è stato annunciato. La competizione si svolge in California e sarà possibile seguire gli incontri sia in tv che in streaming. La competizione si svolge su diverse superfici e prevede numerosi incontri nella giornata di apertura.

Parte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo. Il torneo di Indian Wells – al programma dal 4 al 15 marzo – è il primo Masters 1000 della stagione e quindi rappresenta la prima grande occasione dell’azzurro per accorciare sensibilmente su Carlos Alcaraz nel ranking. In questo momento sono più di tremila i punti che lo separano dallo spagnolo (per la precisione 3150), e Sinner non deve difendere punti. Un anno fa infatti il caso Clostebol ha impedito la sua partecipazione. Ha quindi tutto da guadagnare, a differenza del rivale murciano, che invece è chiamato a fare i conti con una cambiale da 400 punti, figlia della semifinale raggiunta nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

