Sinner torna in campo oggi comincia Indian Wells | gli italiani in tabellone programma e dove vedere il torneo in tv e streaming

Oggi inizia a Indian Wells il torneo di tennis con Jannik Sinner che torna in campo. Gli italiani presenti nel tabellone sono diversi, e il programma delle partite è stato annunciato. La competizione si svolge in California e sarà possibile seguire gli incontri sia in tv che in streaming. La competizione si svolge su diverse superfici e prevede numerosi incontri nella giornata di apertura.

Parte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo. Il torneo di Indian Wells – al programma dal 4 al 15 marzo – è il primo Masters 1000 della stagione e quindi rappresenta la prima grande occasione dell’azzurro per accorciare sensibilmente su Carlos Alcaraz nel ranking. In questo momento sono più di tremila i punti che lo separano dallo spagnolo (per la precisione 3150), e Sinner non deve difendere punti. Un anno fa infatti il caso Clostebol ha impedito la sua partecipazione. Ha quindi tutto da guadagnare, a differenza del rivale murciano, che invece è chiamato a fare i conti con una cambiale da 400 punti, figlia della semifinale raggiunta nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ATP Indian Wells 2026, oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani: possibili avversari di Sinner e dateI sorteggi del tabellone di Indian Wells sono in programma a mezzanotte, ora italiana, di martedì 3 marzo.

Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv le partite di Sinner e degli azzurriMercoledì 3 marzo prende il via l’Atp Indian Wells 2026, torneo Masters 1000 in scena dal 4 al 15 marzo nella Contea di Riverside, in California.

BNP Paribas Open 2026: il grande tennis di Indian Wells in diretta su Sky e NOWContinua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 4 marzo prende il via l’edizione 2026 del BNP Paribas Open, in programma sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden, ne ... dtti.it

MAESTRELLI NEL MAIN DRAW DI INDIAN WELLS! Francesco supera Thiago Agustín Tirante per due set a zero (con il punteggio di 7-6, 6-4) e conquista l’accesso al main draw del Masters 1000 californiano, il secondo della sua stagione 2026 #Ten x.com

