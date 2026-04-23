Guido Verdecchia entra in Forza Italia | Passione instancabile e tanta voglia di fare

Oggi si annuncia l’ingresso di Guido Verdecchia in Forza Italia, con la sua candidatura come consigliere comunale a Terni. Verdecchia ha dichiarato di avere passione per l’impegno politico e di voler contribuire attivamente alla vita del partito. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si sottolinea il suo ritorno nel gruppo e il desiderio di portare avanti i progetti condivisi.

“Oggi la famiglia di Forza Italia si allarga con il ritorno a casa dell’amico e consigliere comunale di Terni, Guido Verdecchia”. Ad annunciare l’ingresso nel partito azzurro dell’ex capogruppo di Alternativa popolare a Palazzo Spada è l’onorevole Raffaele Nevi.“Sono molto felice di darne notizia.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Nuova attività a Terni: “Creatività, passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro”Una longeva amicizia coltivata sui banchi di scuola e rafforzata ulteriormente da una significativa esperienza lavorativa. Civitanovese, c’è tanta voglia di riscatto. A Monte San Giusto bisogna fare risultatoAllenamento sul sintetico per la Civitanovese, in vista della sfida di domenica in casa della Sangiustese. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Terni, allarme anagrafe: Ventimila carte d’identità richieste e solo mille al mese. Rischio blackout; Black out digitale: a rischio 17mila cittadini; Teatro Verdi, è polemica sui tempi del consiglio comunale: Una beffa -; La città vuole il suo teatro: si riunisce tra le polemiche il consiglio comunale aperto. Terni, l’ex di Alternativa popolare Verdecchia entra in Forza ItaliaGuido Verdecchia, ex consigliere comunale e capogruppo di Alternativa popolare, è entrato in Forza Italia. A darne notizia l’onorevole Raffaele Nevi in una nota. Verdecchia ha lasciato il partito del ... umbria24.it Teatro Verdi di Terni: "Terni meritava un’opera d’arte, riceverà l’ennesimo compromesso al ribasso. Non si può avallare il funerale della cultura" La presa di posizione del consigliere Guido Verdecchia alla vigilia del consiglio comunale aperto sul tema #b9 #si - facebook.com facebook