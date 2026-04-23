Guido Verdecchia entra in Forza Italia | Passione instancabile e tanta voglia di fare

Da ternitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si annuncia l’ingresso di Guido Verdecchia in Forza Italia, con la sua candidatura come consigliere comunale a Terni. Verdecchia ha dichiarato di avere passione per l’impegno politico e di voler contribuire attivamente alla vita del partito. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si sottolinea il suo ritorno nel gruppo e il desiderio di portare avanti i progetti condivisi.

“Oggi la famiglia di Forza Italia si allarga con il ritorno a casa dell’amico e consigliere comunale di Terni, Guido Verdecchia”. Ad annunciare l’ingresso nel partito azzurro dell’ex capogruppo di Alternativa popolare a Palazzo Spada è l’onorevole Raffaele Nevi.“Sono molto felice di darne notizia.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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